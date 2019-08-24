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  • 24 Ağustos 2019 Cumartesi 12:58
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  • 24 Ağustos 2019 Cumartesi 12:58

Ersun Yanal'dan Dirar'a: Başakşehir karşısında sana güveniyorum

Ersun Yanal'dan Dirar'a: Başakşehir karşısında sana güveniyorum

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Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, asıl mevki sağ bek olmasına karşın Hasan Ali Kaldırım'ın yokluğunda başarılı bir sol bek performansı sergileyen Nabil Dirar'a güvendiğini belirtti.

Fenerbahçe, 5-0 kazandığı Gazişehir Gaziantep deplasmanının moraliyle Başakşehir deplasmanına çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı süren Hasan Ali Kaldırım bu mücadelede de forma oynayamayacak. Sol bekte sıkıntı yaşanırken Nabil Dirar'ın gösterdiği performans ise yüzleri güldürdü.

Ersun Yanal, Faslı yıldız ile özel olarak görüştü. Sol bekte gösterdiği performanstan memnun kalan tecrübeli yıldız, Dirar'a "Sen çok iyi bir futbolcu olduğun kadar harika bir profesyonelsin. Hiçbir görevden kaçmıyorsun" dedi.

Tecrübesiyle takıma çok şey kattığına vurgu yapan Yanal, "Saha içerisinde elinden gelen her şeyi yapıyorsun. Senin ortaya koyduğun özveriden çok memnunum. Sana çok teşekkür ediyorum. Başakşehir karşısında da sana çok güveniyorum" ifadelerini kullandı.

(Habertürk)

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