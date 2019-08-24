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aksam.com.tr
  • 24 Ağustos 2019 Cumartesi 09:16
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  • 24 Ağustos 2019 Cumartesi 09:16

Ersun Yanal'dan Başakşehir uyarısı: Bahane yok

Ersun Yanal'dan Başakşehir uyarısı: Bahane yok

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Başakşehir maçı öncesinde öğrencilerine moral aşıladı.

Başakşehir deplasmanındaki 11 maçta sadece 2 galibiyet alan Fenerbahçe, 123 hafta sonra ele geçirdiği liderliği korumak isterken, Ersun Yanal da sarı-lacivertlilerle ligde üst üste 6. galibiyetini alarak rekorunu geliştirmeyi hedefliyor.

Önemli eksiklerine rağmen galibiyet inancını dile getiren tecrübeli teknik adam, "İyi başladık ve bunu devam ettirmek zorundayız. Bahane üretmeden yola devam edeceğiz" diyerek oyuncularına moral aşıladı. 

Kaptan Emre Belözoğlu ise, eski takımı hakkında arkadaşlarına bilgi verirken, "Kesinlikle kolay olmayacak. Ama kazanmak için her şeye sahibiz. Yeter ki, takım kimliğini koruyalım" dedi.

(Türkiye)

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