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  3. Ersun Yanal'dan Alanyaspor deplasmanında Tolgay Arslan sürprizi

Ersun Yanal'dan Alanyaspor deplasmanında Tolgay Arslan sürprizi

Ersun Yanal'dan Alanyaspor deplasmanında Tolgay Arslan sürprizi

Emre Belözoğlu'nun yokluğunda orta sahaya çözüm arayan Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, son taktik idmanda Tolgay Arslan'ı Gustavo ile birlikte 11'de oynattı.

Ligde bugün Alanyaspor karşısına liderlik için çıkacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, son taktik idmanda bir sürprize imza atarak Tolgay Arslan'ı 11'de oynattı. Geçen sezon devre arasında Beşiktaş'tan transfer edilen Tolgay'a orta alanda Gustavo ile birlikte görev veren Yanal'ın bu denemeyle takımın pas kalitesini yukarı çıkarmayı hedeflediği kaydedildi.

Sakat Emre Belözoğlu'nun yokluğunda forma şansı doğan 29 yaşındaki oyuncuyla görüşme yapan tecrübeli çalıştırıcı, "Temponu takımın seviyesinde tutman gerek. En azından 60-70 dakika bunu senden bekliyorum" dedi. Tolgay bu sezon ilk kez resmi bir maçta forma giyecek. Tolga Ciğerci ise yedek soyunacak.

SAKATLIK YAŞAMIŞTI

Devre arasında geldiği Fenerbahçe'de ilk maçlarda 11 başlayan Tolgay Arslan, daha sonra kulübenin yolunu tutmuştu. Ardından hazırlık döneminde sakatlanan tecrübeli oyuncu, fiziksel olarak iyi duruma geldi.

GUSTAVO'YA GÜVEN MESAJI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Luiz Gustavo, bugün Alanya'da ilk kez resmi bir maçta sarı-lacivertli formayı giyecek.

Hem takımı yönlendirecek hem de rakip atakları kesecek olan sambacıya, Ersun Yanal güven mesajı verdi. Bir diğer yeni transfer Adil Rami ise hazır olmadığı gerekçesiyle forma giyemeyecek.

(Sabah)

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