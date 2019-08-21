Ersun Yanal'a verilen sözler tutuluyor! 5 imza birden yolda

Süper Lig'e Gazişehir'i 5-0 mağlup ederek muazzam bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de transfer operasyonu yeniden başladı.

Fenerbahçe'de 5-0'lık Gazişehir zaferi, yönetimin de havasını bir anda değiştirdi. Transfer için Roma'da üs kuran Başkan Ali Koç, Gazişehir galibiyeti sonrasında adeta gaza geldi.

Başkan Koç, şampiyonluğun bir numaralı favorisi olarak gördüğü takımının eksiklerini tamamlamak için kolları sıvadı. Ali Koç, maç sonunda farklı zafer için teşekkür ettiği Ersun Yanal'a eksik bölgelere yapılacak transferler için söz verdi. Sol bek, stoper, ön libero, forvet için dört koldan harekete geçen sarı-lacivertlilerin önceliği, stoper ve sol bek transferine vereceği öğrenildi.

Stoperde, ön libero Jailson'u kullanan Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcuyu gerçek mevkisinde kullanmak istiyor. En formda döneminde sakatlanan Hasan Ali ise tüm planları alt üst etti. Öncelik görülmeyen sol bek pozisyonu liste başı oldu. Forvet ve ön libero konusunda da fırsat transferi kollanıyor.

İşte bu gelişmeler sonrasında Başkan Ali Koç'un patlatmaya hazırlandığı bomba transferlerde son durum şöyle:

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BABACAR'DA OPSİYON PAZARLIĞI

İtalya'da Sassuolo'da oynayan Senegalli golcü Khouma Babacar için satın alma opsiyonlu kiralık anlaşma tamam. Babacar'la el sıkışıldı. Güçlü fiziğiyle dikkat çeken 26 yaşındaki santrforda satın alma opsiyonunda pürüzler var. Fenerbahçe'nin teklifinin 7 milyon olduğu, Sassuolo'nun 10 milyon euro'da direttiği belirtilirken, bunun aşılmayacak bir problem olmadığı bildirildi.

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DURMISI'DE İMZA AN MESELESİ

Kolarov ve Laxalt'ta yaşanan problemler sonrasında rotasını tamamen Rıza Durmisi'ye çeviren sarı-lacivertliler, Laziolu sol bekle imza aşamasına geldi. İtalyan La Gazetta Dello Sport, sarı-lacivertlilerin Marsilya ve Brondby ile girdiği Durmisi yarışını kazandığını müjdeledi.

Gazete, "Lazio, geçen yıl 7.5 milyon euro'ya aldığı Danimarkalı sol beki, satın alma opsiyonuyla kiralamayı kabul etti" ifadelerine yer verdi.

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ROJO GEMİLERİ YAKTI KADIKÖY'Ü İSTİYOR

Fenerbahçe'nin stoper adaylarından M.Unitedlı Rojo da sarı-lacivertlilere transfer olmak için can atıyor. 29 yaşındaki Arjantinli savunmacının Sarı Kanarya'ya kiralanmasına izin verilmesi için United yönetimine baskı yaptığı bildirildi. United'da fazla forma şansı bulamayan milli futbolcunun kontratı 2021'de bitecek.

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GUSTAVO İÇİN ŞARTLAR ZORLANIYOR

Fenerbahçe'nin ön libero için tercihi Marsilya'da forma giyen Luiz Gustavo. Fransız devinin önemli oyuncuları arasındaki Brezilyalı yıldızın kontratı 2021'de sona eriyor. 32 yaşındaki sambacı için bonservis ve kiralama formülü masada ve pazarlıklar kıran kırana sürüyor.

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STOPERE TISSERAND İDDİASI

Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için Fransız basınından sürpriz bir isim ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin Wolfsburg'un Fransız stoperi Marcel Tisserand için girişimlerde bulunduğu öne sürüldü. Sarı Kanarya'nın, 26 yaşında 1.90 boyundaki Tisserand transferinde Espanyol ve Toulouse'la yarıştığı iddia edildi.