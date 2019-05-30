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30 Mayıs 2019 Perşembe 08:55 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 09:26

Ersun Yanal, yönetimden Okechukwu Azubuike'nin transfer edilmesini istedi

Ersun Yanal, yönetimden Okechukwu Azubuike'nin transfer edilmesini istedi

Fenerbahçe yönetimi, Teknik Direktör Ersun Yanal’ın transfer edilmesini istediği Okechukwu Azubuike’yi almak için harekete geçti.

Geçen sezon Çaykur Rizespor’da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Mısır ekibi Pyramids’te olan 22 yaşındaki oyuncu için önce menajeriyle bir ön görüşme yapıldı. Azubuike’nin Fenerbahçe formasını giymeye sıcak baktığı ancak son sözün 2022’ye kadar sözleşmesini devam ettiği kulübünde olduğu belirtildi. Sarı-Lacivertliler’in önümüzdeki günlerde Pyramids kulübü yöneticileriyle bir araya geleceği öğrenildi. Fener genç futbolcuyu kiralamak istiyor. Orta saha ve ön libero mevkilerinde oynayabilen Azubuike bu sezon 20 maçta görev yaparken 1 gol, 1 asist kaydetti.

(Star)

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