Ersun Yanal Vedat Muriqi ile özel olarak görüştü

Ersun Yanal, Trabzonspor ve Alanyaspor maçında vasat bir görüntü çizen Vedat Muriç ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Ersun Yanal, Trabzonspor ve Alanyaspor maçında vasat bir görüntü çizen Vedat Muriç ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Kosovalı oyuncu, özellikle Trabzon’da kaçırdığı net fırsatlar sonrası büyük üzüntü yaşamıştı. Yanal, öğrencisine moral vererek, “Senin bu takım için ne kadar önemli olduğun ortada. Performansını sadece attığın gollerle ölçemeyiz. Her forvetin bu tarz dönemleri olur. Şampiyonluk yolunda sana güvenim tam. Ankaragücü karşısında golünü atarak, üzerindeki baskıdan kurtulup eski günlerine döneceğine inanıyorum. Yeter ki stres yapma, oyununa odaklan” diye konuştu.

(Fanatik)