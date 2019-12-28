Ersun Yanal ve Damien Comolli'den ortak açıklama

Ersun Yanal ve Damien Comolli, takımda tartışma yaşandığı iddialarına yönelik kulüp televizyonu FB TV'ye açıklamalarda bulundu.

Sportif direktör Comolli'yle ilgili konuşan Yanal, "Artık gülmeye başladık. Damien, profesyonel kariyeri belli olan bir arkadaşımız ve biz profesyonelce gerçekten çok ciddi bir ekip çalışması içerisindeyiz. Tabii ki zorluklar, problemler yaşıyoruz. Biz, problemler olduğunda çözmek için oradayız. Her gün iyi şeyler olmayacak; sakatlıklar, cezalılar, takım içinde problemler olacak ama Fenerbahçe çok önemli bir futbol markası." değerlendirmesinde bulundu.

Türk futbolunun marka değeriyle ilgili birtakım sıkıntılar olduğunu belirten Yanal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belirli cenahlardan hep aynı şeyler gelmeye başlıyor. Bu markaya zarar veriyor. Yalan söylemek topluma ihanet etmektir. Yalan söylemek toplumun vicdanı ile oynamak demektir. O insanları kışkırtmak ve o insanları kötü düşündürmektir. Buna kimsenin hakkı yok. Yalan söylemeyeceksiniz. Her hafta defalarca önce yönetimle, sonra Damien'le, sonra başkanımızla, sonra yönetimimizle her gün bir şeyler çıkıyor. Bunu bu şekilde yapmak ne kazandırıyor. Siz rekabeti bu şekilde mi belirleyeceksiniz? Bu mu fair? Ondan sonra orada yaşlı başlı adamlar, kelli felli insanlar yalan söylemekten utanmıyorlar. Ben başka bir şey söylemeyeceğim. Yalan söylemeyin."

Saha içindeki oyunun eleştirilmesine karşı çıkmadığını aktaran Yanal, "Bir hafta övüyorlar, bir hafta yeriyorlar. Bu normal. Oyunumu eleştir. Oyunumu beğenmeyebilirsin ama yalan söyleyip olmamış bir olayı olmuş gibi göstermek bu toplumun vicdanına yapılan en büyük hakarettir. Bunu yapamazsınız. Futbolseverleri bırakın, bunu çocuklara nasıl anlatacaksınız? Çocuklarımızın futbol sevgisini kavga ile mi büyüteceğiz? Medeni insanlarız, neden kavga edelim. Tartıştığımız oluyor, aynı fikirde olmadığımız da oluyor. Kavga etmek ne demek. Yumruk yumruğa, neyi kovalıyorsun. Bunları bırakın. Bu magazinin de önüne geçti." şeklinde görüş belirtti.

Comolli: "Çok iyi ve düzenli bir iletişimimiz var""

Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Comolli, medyada, son zamanlarda takımla ilgili çok fazla hikaye üretildiğini savunarak şöyle konuştu:

"Bunlar kesinlikle gerçeklikten çok uzak haberler. Takımımızın içinde herhangi bir kavga veya tartışma yok. Çok iyi ve düzenli bir iletişimimiz var. Ben taraftarlarımızdan şunu rica ediyorum: Okudukları herhangi bir haber eğer bizim kulübümüz ya da televizyonumuz veya web sitesi kaynaklı değilse kesinlikle bu haberleri ciddiye almamalarıdır. Çünkü gerçek değil, zaman zaman gülünç. Son maçtan sonra da hocamızla kaptanımız arasında bir tartışma olduğu söylendi ama kesinlikle gerçek dışıdır. Biz galibiyetin keyfini çıkarıyorduk. Üçümüz kendi aramızda önümüzde maçı konuşuyorduk. Bu yüzden kesinlikle yanlış haber olduğunu söyleyebilirim, aralarında böyle bir tartışma olduğuna dair. Dediğim gibi yarın umarım iyi bir maç çıkartırız, çünkü 3 puana ihtiyacımız var."

Açıklamaların ardından Comolli, Ersun Yanal'a hitaben esprili bir şekilde, "Dışarı çıkarken restoran seçimi yaptığında her zaman iyi restoranları seçti. Bu konuda hem fikiriz. Sonra hesabı kim ödeyecek diye kavga ediyoruz." dedi. Yanal da Comolli'ye "Fransız cimrisi. Cebinde akrep var. Büyük akrep var." şekilde espriyle karşılık verdi.