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  • 21 Ocak 2020 Salı 23:07
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  • 21 Ocak 2020 Salı 23:09

Ersun Yanal: Turu geçmekte yeterli bir oyun oldu

Ersun Yanal: Turu geçmekte yeterli bir oyun oldu

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Kayserispor maçı sonrasında konuştu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Kayserispor'u 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Maçı değerlendiren Yanal, "Fenerbahçe'nin oynadığı bir format var, Fenerbahçe'nin oynadığı bir sistem var, bu sistemi doğru oynadığımız takdirde hiçbir maçta sıkıntı yaşamayız. Turu geçmekte yeterli bir oyun oldu, paslı bir düzende oynadık. Bugün de turu geçmek için bir seviye vardı, onu ayarladık. Hem oyun, hem disiplin konusunda belli bir seviyenin altına düşmemek önemliydi. Daha güzel şeyler yapma şansımız da vardı. Bugün yeterliydi ama. Belirli bir seviyenin altına düşmedik" dedi.

"UFAK TEFEK SORUNLAR HER YERDE VAR"

Mevlüt Erdinç'in durumu sorulan Yanal, iyi yolda olduklarını vurgularken, "Fenerbahçe'de santrfor olmak oldukça stresli ve güçlü bir duygu. Bunun altında kalmamak ve bunu taşımak gerekiyor. Mevlüt'ün kariyerinde biriktirdiği güzel işler var, milli takım forması var. Vedat gibi önemli bir futbolcu var o mevkide. Onunla birlikte zaman zaman birlikte oynayacağı bir maraton var önümüzde. İyi oyunculardan kurulu bir takımız. ufak tefek sorunlarımız var, her takımda oluyor. Bunları içeride halledilebilecek sorunlar. Fenerbahçe çok çok çok büyük bir camia, çok büyük bir sivil toplum örgütü. Taraftarımızın istediği bir düzen var, bir duruş var, karakter var. Bunları yapmaya çalışıyoruz, gerçek Fenerbahçe'yi yansıtmaya çalışıyoruz. O hedeflere uygun bir şekilde burada bulunmalıyız" dedi.

Ligde şampiyonluk mücadelesine devam ettiklerini kaydeden teknik adam, "16 tane maçımız var. 16 maçımızda da her maçta aynı iştahı ortaya koymak en çok istediğimiz şey. Bu iştahı sonuna kadar götürmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

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