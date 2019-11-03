Ersun Yanal: Rekorları alt üst edebiliriz

Milli araya lider girmek isteyen Fenerbahçe, Kayserispor'u gözüne kestirdi. İki maçlık galibiyet serisini geliştirmekte kararlı olan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal, oyuncularına "Üstüne koyarak devam etmek zorundayız" diyerek Konya maçındaki performanstan aşağısını kabul etmeyeceğini belirtti.

Kayserispor'un yaşadığı sıkıntıların rehavete yol açmasından endişe eden Yanal, "Rakibin ligdeki durumuna aldanmayın. Sizden her zaman aynı disiplini ve özveriyi bekliyorum" diye de uyardı.

Daha iyisini yaparız

İyi bir ritim yakaladıklarını vurgulayan Yanal, "Bireysel hatalardan yediğimiz golleri bir kenara koyarsak güzel bir tempomuz var. Her maç daha iyi oluyoruz" sözleriyle moral aşıladığı oyuncularından, son pas ve son vuruşlarda biraz daha dikkatli olmalarını istedi.

Yanal, "Bulduğumuz pozisyonlara oranla gol yüzdemiz çok daha fazla olmalı" diyen Yanal, "Bu takımın çok daha yüksek bir potansiyeli var. Biraz daha çabayla rekorları alt üst edebiliriz" ifadelerini kullandı.

(Türkiye)