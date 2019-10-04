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Ersun Yanal: Oyuncularım çok üzgün

Ersun Yanal: Oyuncularım çok üzgün

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından maçı değerlendirdi.

Rakibi açmayı başaramadıklarını kaydeden Yanal, "Merkezi çok iyi kapatan bir takımla oynadık, bunu daha önce de biliyorduk. Bunun çözümünde, kanattan iyi organizasyon yapmamız gerekiyordu ki, biliyorsunuz ki iki oyuncumuz sakat. Sol bekin de oyunu hızlandırması açısından oyuna katılması gerekiyordu. Rakibe üstün olsak da, merkezi bir türlü geçemedik. Her türlü organizasyonu da değerlendirdik" dedi.

"OYUNCULARIMIZ ÇOK ÜZÜLDÜ"

Futbolcuların üzgün olduğunu vurgulayan teknik adam, "Oyuncularımızın duyarlılığını çok iyi anlıyorum, çok üzüldüler. İçeride mağlubiyete tepkililer. Yapılacak en önemli şey, bu takıma inanıp, güvenip, devam etmektir. Eksik oyuncularımız geldiğinde, kanat oyuncularının daha becerili, orijinal oyuncularla oynadığımızda daha kolay olacaktır. Fenerbahçe girdiği pozisyonlardan faydalanacak. Bugün başımıza gelen kaza değil, rakibimizin direnciyle birleşince, hak ettiğimiz bir mağlubiyeti almış oluruz, bunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

"LİGİN İPİNİ GÖĞÜSLEYECEĞİZ"

Taraftarlara mesaj yollayan Yanal, "6 haftada taraftarımızın bizi desteklediği bir süreç yaşadık. Eksiklerimiz vardı. Ortaya koyulan ofansif istatistikler Fenerbahçe taraftarının istediği doğrultudaydı. İnanmaya devam etsinler, bizim vazgeçme niyetimiz yok. Kısa süre içinde daha tempolu, daha yüksek tempo ile oynayan bir takım olacak. oyuncularımız birkaç hafta içinde gelecek ve bu takımın ligin ipini göğüsleyeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

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