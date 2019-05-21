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  3. Ersun Yanal onay verirse Cristian Zapata transferi bitecek

Ersun Yanal onay verirse Cristian Zapata transferi bitecek

Ersun Yanal onay verirse Cristian Zapata transferi bitecek

Sezon sonu İtalyan kulübüyle sözleşmesi sona erecek olan Zapata, menajeri tarafından Fenerbahçe'ye önerildi.

Sezon sonu İtalyan kulübüyle sözleşmesi sona erecek olan Zapata, menajeri tarafından Fenerbahçe'ye önerildi. Bu teklif yönetim tarafından teknik heyete iletildi. Sarı-lacivertli takımın scout ekibi, oyuncunun son sezon performansını mercek altına aldı.

Zapata'yla ilgili maç izleme ve analiz çalışmaları devam ediyor. Yönetim, teknik heyetten gelecek rapora göre bu transfere karar verecek. Ersun Yanal ve ekibi onay verirse Zapata Fenerbahçe forması giyecek.

Ocak ayına kadar çoğunlukla 11'de yer bulan Kolombiyalı, bu süreçte yaşadığı sakatlık sonrası A takıma geri dönemedi ve yerini kaptırdı. Milan Zapata ile sözleşme uzatmayacak ve oyuncu 1 Temmuz'da serbest.

(Sabah)

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