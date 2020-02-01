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aksam.com.tr
  • 01 Şubat 2020 Cumartesi 22:41
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  • 01 Şubat 2020 Cumartesi 22:41

Ersun Yanal: Nizami gol atarak kaybettik

Ersun Yanal: Nizami gol atarak kaybettik

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Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla mağlup etti. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Ersun Yanal, "Bu kadar gol pozisyona girdiğimiz, %36'ya %64 topa sahip olduğumuz maç ama ne yazık ki kaybettik. Bir tane de nizami gol atarak kaybettik. Ne olursa olsun sonunda istediğimizi alacağız. Sadece top çizgiden geçmedi. Ligde daha çok maç var. O oldu, bu oldu diye konuşmak için erken. Fenerbahçe bu yarışta birilerine son sözü söyletmeden, son sözü söyleyecek." dedi.

Ersun Yanal ayrıca, "Fenerbahçe'nin yaptığı mücadeleyi gördünüz, bu mücadeleye herkes saygı duymalı. Fenerbahçe bu mücadelenin de daha iyisini yapacak ve bu ligin son sözünü de Fenerbahçe söyleyecek. Kruse'nin pozisyonu izledim, konuşulan şeyler doğru, üzgünüm, futbolun önüne geçiyor. Bugün halbuki her şey güzeldi, her şey futboldu ama futbolun önüne geçti." açıkalmasını yaptı.

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Dev maçta zafer Trabzonspor'un

Trabzonspor, Süper Lig’in 20. hafta mücadelesinde ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etti.

'Nizami gol atarak kaybettik'
'Nizami gol atarak kaybettik'

'Nizami gol atarak kaybettik'

Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla mağlup etti. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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