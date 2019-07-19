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  3. Ersun Yanal, Miha Zajc'in takımdan ayrılmasına onay vermedi

Ersun Yanal, Miha Zajc'in takımdan ayrılmasına onay vermedi

Ersun Yanal, Miha Zajc'in takımdan ayrılmasına onay vermedi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, İtalya ve Ukrayna'dan talipleri olan Miha Zajc'ın satışına onay vermedi.

Fenerbahçe'nin Sloven futbolcusu Miha Zajc'a Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'in talip olduğu belirtildi. Kievliler ise transferden daha umutlu. Ukrayna basınında çıkan haberlerde Dinamo Kievli yöneticiler Sloven oyuncuyla yakından ilgilendiklerini doğrularken "Zajc listemizdeki oyunculardan birisi. Kendisini takımda görmek isteriz ama Fenerbahçe ile anlaşmak zorundayız. Şu anda kesinleşen bir durum yok. Önümüzdeki günlerde netlik kazanır" ifadelerine yer verildi. 

Teknik direktör Ersun Yanal'ın yönetime Miha Zajc'ın takımda kalması yönünde rapor verdiği öğrenildi. Yanal, Zajc'ın yeni transferlerle birlikte daha verimli olacağını düşünüyor.

Formalar beğenilmedi

Fenerbahçe'nin yeni sezonda giyeceği formaların tanıtımı dün gerçekleştirildi. Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, Adidas'ın globalleşme projesi sebebiyle bu sene forma konusunda sınırlandıklarını belirterek, 2020-21 sezonu formalarını ise kendilerinin dizayn ettiğini söyledi. Sosyal medyada özellikle çubuklu formanın tasarımına büyük tepki gösterilirken Başkan Koç, taraftarların mağazalara koşarak forma satın almalarını istedi.

(Türkiye)

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