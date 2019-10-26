Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7798
  • 6,4214
  • 279.308
  • 100216
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Ersun Yanal: Mesajı verdik

Ersun Yanal: Mesajı verdik

Ersun Yanal: Mesajı verdik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, İttifak Holding Konyaspor'u 5-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Ersun Yanal, galibiyetle ilgili olarak "Fenerbahçe'nin eksikleri döndükçe, özellikle kanat eksikleri, ne kadar hızlı oynayacağımızın mesajını verdik. Oynadığımız oyunda kanat oyuncuların etkisini bir kez daha gördük ve bu mesajı taraftarımıza verdik. Taraftarın bizi doğru anlayacağı ve daha çok destekleyeceği günler başlayacak. Bu mesaj için mutluyuz." dedi.

Taraftarın desteğiyle ilgili konuşan Ersun Yanal "Fenerbahçe taraftarının tavrı, bu camianın ne kadar büyük ve güçlü olduğunu gösteriyor. Taraftarımızla, camiamızla, kenetleneip yürdüğümüzde, önümüzde hiçbir engelin duramayacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Defne Samyeli'den Cem Yılmaz'a gönderme!
Aslı Enver ile Murat Boz çiftinden üzücü haber!
Bu özelliğini kimse bilmiyordu! Özge Özpirinçci meğer...
Onur Tuna yakalanınca panikledi! 'Kız arkadaşım...'
Evlilik sorularına böyle yanıt verdi
<p>Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri´nde gerçekleştirildi. 25 yılını d

Fenerbahçe´den Başkan Erdoğan İçin Kısa Film

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

669 yıllık İmera Manastırı restore ediliyor

Emekliye güzel haber! Maaşlara intibak ayarı geliyor