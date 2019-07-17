Ersun Yanal, Martin Skrtel-Simon Kjaer ikilisini yeniden bir araya getirmek istiyor

Sevilla'da kadroda düşünülmeyen Kjaer için İspanyol ekibiyle bedelsiz kiralama konusunda anlaşan sarı-lacivertlilerin oyuncunun yüksek ücreti için çözüm aradığı belirtildi.

Fenerbahçe yönetimi Skrtel'e de yeni sözleşme teklifini iletti. Üç yıllık kontrat isteyen Slovak oyuncu, iki yıllık sözleşmeyi kabul ederse imzalar atılacak.

Reyes ülkesine!

Geçtiğimiz sezon İspanyol takımlarından Leganes'e kiralanan Meksikalı Diego Reyes'i ülkesinin takımı Club America istiyor. Yıldız oyuncusu Edson Alvarez'i Hollanda takımı Ajax'a satan Meksika ekibinin bu oyuncunun boşluğunu Diego Reyes ile doldurmayı planladığı belirtildi.

(Türkiye)