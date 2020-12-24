Ersun Yanal: Konsantrasyon bozukluğu bizi büyük bir ceza kesecek sürece getirdi

Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Stjepan Tomas, eksik oyuncuların fazlalığına rağmen görev yapan futbolcularının önemli bir direnç gösterdiğini söyledi.

Tomas, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok önemli eksiklere rağmen iyi hazırlandıklarını belirtti.



Önemli bir üç puan aldıklarına değinen Tomas, "Maça iyi başladık. İlk yirmi dakika iyi oynadık ve gol attık. İkinci golden sonra ise erken gol yemek kötü oldu. Eksiklerimize rağmen görev yapan oyuncular karakter ve direnç gösterdi." diye konuştu.

Oyunun son bölümünde zorlandıklarına işaret eden Tomas, "Skoda çok iyi oynadı, gol attı, katkı sağladı. Önemli performans gösterdi. Antalyaspor ise son 15 dakikada baskılı oynadı. Ceza sahası içerisine oynamaya çalıştı. Biz direnç gösterdik. İyi kapattık, maçı ve üç puanı almayı başardık." ifadelerini kullandı.

- FRAPORT TAV ANTALYASPOR CEPHESİ



Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, oyunun başında yedikleri golün konsantrasyonlarını bozduğunu söyledi.

Yanal, "Yaptığımız çalışmalarda ne kadar bu olayı anlatsak da yaşandığında bu durum ciddi sorunlar meydana getiriyor. Bu konsantrasyon bozukluğu bizi büyük bir ceza kesecek sürece getirdi. Futbolda basit ve yapılmaması gereken hatalar oldu. Çok baskı yemeyen, rakibine baskı yapan bir takım olduk. Bugün sonuç beklediğimizin dışında oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Önlerinde önemli bir sürecin bulunduğunu aktaran Yanal, "Biz iyi bir takım olacağız ve sonuca giden keyifli bir takım olarak ligin devamını getireceğiz." diye konuştu.