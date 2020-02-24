Ersun Yanal 'kalıyorum' dedi, Ali Koç ayrılık kararını verdi

AKŞAM
TARİHİ yenilgi sonrası Sarı-Lacivertli taraftarlar, F.Bahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’ı istifaya davet etti. Tecrübeli teknik adam maç sonrası, “İstifam söz konusu değil. Mücadeleye devam edeceğim” ifadelerini kullandı. Ancak Başkan Ali Koç’la yapılan görüşme sonrasında işler netleşti. Zaten yönetimin büyük kısmı Yanal’ın gönderilmesini istiyordu.
Yılda 1 milyon 750 bin euro kazanan Ersun Yanal’a ödenmesi gereken 525 bin euro kaldı. Bu paranın da verilmesinin ardından Ersun Yanal dönemi kapanacak. Son 2 sezonda alınan kötü sonuçların faturası öncelikle hocalara kesildi.
Galatasaray, Süper Lig’de derbi mücadelesinde Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-1 mağlup etti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisinde taraftarların ‘istifa’ tezahüratı ve küfürlü tepkisinin ardından çılgına döndü. Protokolden aşağıya atlayan Koç'un çıkan arbede sırasında bir kişiyi tokatladığı iddia edildi.
Yazarımız Engin Verel, Galatasaray'ın 21 yıl sonra gelen Kadıköy'deki Fenerbahçe galibiyetini değerlendirdi.
Son 4 haftada 11 puan kaybeden F.Bahçe’de Ersun Yanal’la yola devam edilmeyecek...
GLAATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, bilindiği üzere maçlara genellikle takım elbiseyle çıkıyordu.
Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 20 yıl sonra mağlup eden Galatasaray, bu zafere tam 7 bin 368 gün sonra ulaşabildi.
KADIKÖY’DE skoru G.Saray adına 1-1’e getiren golü atan 33 yaşındaki oyuncu Ryan Donk’un Süper Lig kariyerinde 3 golle en fazla ağlarını sarstığı takım Fenerbahçe oldu.