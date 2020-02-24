Ersun Yanal 'kalıyorum' dedi, Ali Koç ayrılık kararını verdi

Son 4 haftada 11 puan kaybeden F.Bahçe’de Ersun Yanal’la yola devam edilmeyecek...

AKŞAM

TARİHİ yenilgi sonrası Sarı-Lacivertli taraftarlar, F.Bahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’ı istifaya davet etti. Tecrübeli teknik adam maç sonrası, “İstifam söz konusu değil. Mücadeleye devam edeceğim” ifadelerini kullandı. Ancak Başkan Ali Koç’la yapılan görüşme sonrasında işler netleşti. Zaten yönetimin büyük kısmı Yanal’ın gönderilmesini istiyordu.

Yılda 1 milyon 750 bin euro kazanan Ersun Yanal’a ödenmesi gereken 525 bin euro kaldı. Bu paranın da verilmesinin ardından Ersun Yanal dönemi kapanacak. Son 2 sezonda alınan kötü sonuçların faturası öncelikle hocalara kesildi.