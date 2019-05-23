Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1343
  • 6,8567
  • 251.267
  • 83.675
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Ersun Yanal kalıyor

Ersun Yanal kalıyor

Ersun Yanal kalıyor

Yönetim ve Ersun Yanal, ayrılık üzerine değil tamamen gelecek sezon üzerine görüşme yaptı. Kaos döneminde Yanal’ın yönetimi başarılı bulundu. Fenerbahçe’nin hoca değiştirme planı kesinlikle yok.

ÖMER ÖZARSLAN - ÖZEL HABER

FENERBAHÇE önümüzdeki sezon Ersun Yanal’a emanet. Sezon başı Hollandalı Phillip Cocu ile felsefe değişimi hedefleyip, peş peşe gelen facialarla 10. haftada planları yardımcı Erwin Koeman’a emanet eden Fenerbahçe, hayallerini mevcut hocası Ersun Yanal’la gerçekleştirmeye karar verdi. İlk yarının son 2 haftasında göreve geldiğinde takımı 17. sıradan devralan ve 34. haftaya 8. sırada giren Sarı-Lacivertliler’de Yanal’ın kaos yönetimi başarılı bulundu.

GELECEK VE GiDECEKLER ÜZERiNE

Hafta içinde Ersun Yanal’la gelecek sezonun planlamasıyla ilgili bir görüşme gerçekleşti. Yönetim, Ersun Yanal’la yolları ayırmayı kesinlikle düşünmüyor. Daha önce dış basında çıkan yabancı hoca haberlerinin önümüzdeki sezonla hiçbir bağlantısı yok. Altyapıdaki oyuncuların ve gençlerin bu sezon daha fazla ön plana çıkacağını da belirten Yanal, devam etmek istediği oyuncular ve yeni takviyeler hakkında raporunu sundu. Yani yeni kadronun şekillendiricisi Yanal olacak!

KAMP DÖNEMi BELiRLEYiCi

Dolu bir hazırlık programı olan Sarı-Lacivertliler’in kadrosunda akıbeti belirsiz olan futbolcuların durumu da netleşecek. Alper Potuk, Frey, Miha Zajc, Serhat Kot, Diego Reyes, Isla, Ozan Tufan, Barış Alıcı, bu dönemde kendini göstermeye çalışacak. Bir başka merak edilen genç Ferdi Kadıoğlu ise Yanal’ın planları arasında yer alıyor. Bu kayıp sezonun kazancı olan Eljif gibi ‘Ferdi projesi’ var. Ersun Yanal, Ferdi Kadıoğlu’nun çok yetenekli olduğunu ve gelecek vadettiğini düşünüyor

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü çift evleniyor... Tarih belli oldu!
O soruyu duyunca gözyaşlarını tutamadı
Almeda paylaştı, İşte Efekan bebek
Yılmaz Morgül'den şok açıklama!
Cannes Film Festivali'ne damga vurdular!
Moderatör Ece Erken ve Bircan Bali yaptığı gafla alay konusu oldu. Eurovision´da sahne alan dünyaca

Ece Erken ve Bircan Bali´nin Madonna Gafı: Alay Konusu Oldular

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Muhteşem manzaraları çizimleriyle sanat eserine dönüştürüyor

ABD'nin S-400 rahatsızlığı: S-400 alımını iptal edin