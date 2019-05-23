Ersun Yanal kalıyor

ÖMER ÖZARSLAN - ÖZEL HABER

FENERBAHÇE önümüzdeki sezon Ersun Yanal’a emanet. Sezon başı Hollandalı Phillip Cocu ile felsefe değişimi hedefleyip, peş peşe gelen facialarla 10. haftada planları yardımcı Erwin Koeman’a emanet eden Fenerbahçe, hayallerini mevcut hocası Ersun Yanal’la gerçekleştirmeye karar verdi. İlk yarının son 2 haftasında göreve geldiğinde takımı 17. sıradan devralan ve 34. haftaya 8. sırada giren Sarı-Lacivertliler’de Yanal’ın kaos yönetimi başarılı bulundu.

GELECEK VE GiDECEKLER ÜZERiNE

Hafta içinde Ersun Yanal’la gelecek sezonun planlamasıyla ilgili bir görüşme gerçekleşti. Yönetim, Ersun Yanal’la yolları ayırmayı kesinlikle düşünmüyor. Daha önce dış basında çıkan yabancı hoca haberlerinin önümüzdeki sezonla hiçbir bağlantısı yok. Altyapıdaki oyuncuların ve gençlerin bu sezon daha fazla ön plana çıkacağını da belirten Yanal, devam etmek istediği oyuncular ve yeni takviyeler hakkında raporunu sundu. Yani yeni kadronun şekillendiricisi Yanal olacak!

KAMP DÖNEMi BELiRLEYiCi

Dolu bir hazırlık programı olan Sarı-Lacivertliler’in kadrosunda akıbeti belirsiz olan futbolcuların durumu da netleşecek. Alper Potuk, Frey, Miha Zajc, Serhat Kot, Diego Reyes, Isla, Ozan Tufan, Barış Alıcı, bu dönemde kendini göstermeye çalışacak. Bir başka merak edilen genç Ferdi Kadıoğlu ise Yanal’ın planları arasında yer alıyor. Bu kayıp sezonun kazancı olan Eljif gibi ‘Ferdi projesi’ var. Ersun Yanal, Ferdi Kadıoğlu’nun çok yetenekli olduğunu ve gelecek vadettiğini düşünüyor