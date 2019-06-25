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  3. Ersun Yanal, Juan Jesus'u istiyor: Gelirse sol stoper meselesini halletmiş oluruz

Ersun Yanal, Juan Jesus'u istiyor: Gelirse sol stoper meselesini halletmiş oluruz

Ersun Yanal, Juan Jesus'u istiyor: Gelirse sol stoper meselesini halletmiş oluruz

Sol stoper transferi yapmak isteyen Fenerbahçe’de gündem Juan Jesus. Teknik direktör Ersun Yanal, Jesus için, “Gelirse sol stoper meselesini halletmiş oluruz. Roma ile zaten iletişim halindeyiz. Kolarov ile birlikte almamız daha uygun olabilir” dedi.

Temmuz ayının gelmesi ile birlikte transferleri tek tek açıklaması beklenen Fenerbahçe'de flaş bir gelişme daha yaşandı. Sarı-Lacivertli kulübün teknik patronu Ersun Yanal, Roma'nın savunmasında sol stoper olarak oynayan Brezilyalı Juan Jesus'un transfer edilmesini istedi.

SAVUNMANIN İLACI OLUR

Ersun Yanal'ın Juan Jesus için "Gelirse sol stoper meselesini halletmiş oluruz. Roma ile zaten iletişim halindeyiz. Kolarov ile birlikte almamız daha uygun olabilir" dediği öğrenildi.

1 YILLIK SÖZLEŞMESİ KALDI

Roma ile 2020 yılının haziranına kadar sözleşmesi bulunan Juan Jesus'un bonservis bedelinin 5-6 milyon Euro civarında olduğu da öğrenildi. Yanal şartların zorlanmasını talep etti.

ROMA'DA İYİ BİR SEZON GEÇİRDİ

4 kez Brezilya Milli Takım forması giyen Juan Jesus, geçtiğimiz sezon 20 lig, 3 Şampiyonlar Ligi ve 1 de İtalya Kupası maçında forma giydi.

ÇABUK VE HIZLI BİR STOPER

Sol ayaklı bir stoper olan Juan Jesus, çabukluğu ve süratiyle dikkat çeken bir isim. Hava topları da vasatın üstünde. Jesus stoper dışında sol bek mevkisinde de forma giyebiliyor.

(Takvim)

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