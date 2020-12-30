Ersun Yanal istifa mı ediyor? Başkan Ali Şafak Öztürk'le görüşecek

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Süper Lig'de dün sahasında Hatayspor'a 6-0 mağlup olarak kariyerinin en farklı yenilgisini yaşayan Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Tecrübeli teknik adam, başkan Ali Şafak Öztürk'le görüşüp ‘istifaya hazırım' mesajı verecek.

Hatayspor, 15.hafta maçında Antalyaspor'a karşı tarihi bir galibiyet aldı. İlk yarısını 5-0 önde kapattığı maçı 6-0 kazanan Hatayspor, sezonun en flaş sonuçlarından birini aldı. Bu maçın ardından Akdeniz ekibinde gözler teknik direktör Ersun Yanal'a çevrildi.



BU SABAH BAŞKANLA RANDEVU TALEP ETTİ

Tecrübeli teknik adam bu sabah saatlerinde kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk'ten randevu talep etti. Başkan Öztürk'ün şehir dışında olması nedeniyle toplantı online şekilde ilerleyen saatlerde gerçekleşecek.

‘İSTİFAYA HAZIRIM’ MESAJI

Ersun Yanal'ın görüşmede "2021'de yeni bir başlangıç yapmanız için gereken kolaylığı sağlamaya hazırım" demesi bekleniyor.