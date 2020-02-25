Ersun Yanal'a tepkiler dinmek bilmiyor! '11 bile belirsizdi'

SPOR GÜNDEMİ

Sturridge bıktırdı! Sturridge bıktırdı! Bordo-Mavililer, müthiş yeteneklere sahip olan İngiliz oyuncunun transferinde büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Devre arasında satışına sıcak bakılmayan Sturridge böyle devam ederse sezon sonu tutulmayacak.

20 yıllık zafer dünyanın dilinde! 20 yıllık zafer dünyanın dilinde! Sarı-Kırmızılılar’ın Kadıköy’deki zaferini tüm dünya basını manşetlerine taşıdı. Galatasaray’ın tarihi yeniden yazdığına değinildi. Sinir derbisinde kazananın G.Saray olduğu vurgulandı. Kıtalararası maçın önemi bir kez daha ortaya çıktı.

4 haftada çöküş 4 haftada çöküş Fenerbahçe, ligde oynadığı 4 haftada 11 puan kaybederek şampiyonluk yolunda büyük bir yara aldı!..

Sadece taktik değil Sadece taktik değil Fatih Terim, derbi öncesinde oyuncularına ev ödevi verdiğini söyledi. Tecrübeli teknik adamın sadece taktik değil, oyuncularına duygusal bir mesaj da yazdığı öğrenildi.

Ersun Yanal beklemede! Ersun Yanal beklemede! Derbi sonrası istifası istenen Ersun Yanal, dün sabah Samandıra’ya gitti. Bazı yöneticiler sezon sonuna kadar Yanal ile devam etme istediğini dile getirdi. Son karı ise Başkan Ali Koç verecek...

'2 gece uyuyamadım' '2 gece uyuyamadım' Nkoudou: “Futbol gerçekten çok acımasız. Maçın son dakikasında bir gol yedik, 2 puan bıraktık. 2 gündür doğru dürüst uyumadım.”