Ersun Yanal'a tepkiler dinmek bilmiyor! '11 bile belirsizdi'

Ersun Yanal, derbide sahaya sürdüğü kadro nedeniyle ağır eleştiri aldı. Mutlak galibiyet gerekirken ilk 11’de Muriç, Kruse ve sezon boyu sol bek oynayan Dirar dışında hücumcu yoktu. Tecrübeli teknik adamın, Galatasaray karşısındaki kadroyu belirlerken büyük kararsızlık yaşadığı ortaya çıktı.
Öyle ki maçın başlamasına 3 saat kalana kadar Yanal, kanatlarda oynatacağı isimleri seçemedi! Derbiden kısa süre önce son kararı solda Tolga, sağda Dirar oldu.
(Fanatik)
Bordo-Mavililer, müthiş yeteneklere sahip olan İngiliz oyuncunun transferinde büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Devre arasında satışına sıcak bakılmayan Sturridge böyle devam ederse sezon sonu tutulmayacak.
Sarı-Kırmızılılar’ın Kadıköy’deki zaferini tüm dünya basını manşetlerine taşıdı. Galatasaray’ın tarihi yeniden yazdığına değinildi. Sinir derbisinde kazananın G.Saray olduğu vurgulandı. Kıtalararası maçın önemi bir kez daha ortaya çıktı.
Fenerbahçe, ligde oynadığı 4 haftada 11 puan kaybederek şampiyonluk yolunda büyük bir yara aldı!..
Fatih Terim, derbi öncesinde oyuncularına ev ödevi verdiğini söyledi. Tecrübeli teknik adamın sadece taktik değil, oyuncularına duygusal bir mesaj da yazdığı öğrenildi.
Derbi sonrası istifası istenen Ersun Yanal, dün sabah Samandıra’ya gitti. Bazı yöneticiler sezon sonuna kadar Yanal ile devam etme istediğini dile getirdi. Son karı ise Başkan Ali Koç verecek...
Nkoudou: “Futbol gerçekten çok acımasız. Maçın son dakikasında bir gol yedik, 2 puan bıraktık. 2 gündür doğru dürüst uyumadım.”
“Başkan gelecek, hesap verecek” tezahüratına sinirlenip, tribüne atlayan Ali Koç, taraftarla büyük gerilim yaşadı ve kırgınlığını, “Satmayın beni” haykırışıyla dile getirdi. Taraftar da bu konuda ikiye bölündü.