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29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:04 | Son Güncelleme: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:25

Ersun Yanal, İrfan Can'ın transferi için 'Olmazsa olmaz' vurgusu yaptı

Ersun Yanal, İrfan Can'ın transferi için 'Olmazsa olmaz' vurgusu yaptı

Yeni sezonda kendi kuracağı takımla mücadele edecek olan Ersun Yanal, taraftara özlediği Fenerbahçe'yi sunmakta kararlı. İrfan Can Kahveci ise Ersun Yanal'ın olmazsa olmazı...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kötü sonuçların da etkisiyle taraftarın yoğun baskısına dayanamayarak teknik direktörlük koltuğuna Ersun Yanal'ı oturtmuştu.

Yönetim, beklenen etkiyi yapamamasına rağmen yeni sezona da Yanal'la girme kararı aldı. Tecrübeli teknik adama kendi kadrosunu kurma fırsatı sunulunca, Yanal'ın listeye yazdığı ilk isim ise İrfan Can Kahveci oldu.

Tribünlerin arzu ettiği hücumcu takımı kurmak isteyen Yanal, Başakşehir'in 23 yaşındaki yıldızı için 'olmazsa olmaz' vurgusu yapınca yönetim de kesenin ağzını açtı.

İrfan Can, sarı-lacivertli formayı giymeye sıcak bakarken, sarı-lacivertliler de Başakşehir'e 5 milyon avroluk teklifte bulundu.

TARİHİN EN KÖTÜSÜ

Fenerbahçe 3 puanlı sistemde en kötü istatistiklerine bu sezon imza attı. Sarı-lacivertliler, en az puan (46), en az galibiyet (11), en fazla mağlubiyet (10) alırken aynı zamanda en az gol atıp (44) en çok gol yediği (44) sezonda, Galatasaray'dan 23, Beşiktaş'tan 19, Trabzonspor'dan 17 puan fark yedi.

(Türkiye)

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