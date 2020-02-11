Ersun Yanal ile Vedat Muriqi arasında özel görüşme

Fenerbahçe'yi attığı gollerle sırtlayan Vedat Muriqi golcü son iki maçta suskun kaldı. Ersun Yanal, Kosovalı golcüyle bir görüşme yaparak, performansını artırmasını istedi.

Fenerbahçe son 2 maçta kaybettiği 5 puanla şampiyonluk yarışında ağır bir darbe aldı.

Trabzonspor'a 2-1 yenilen Sarı-Lacivertliler, Alanyaspor'la da 1-1 berabere kalarak şok yaşadı. Bu sezon Fenerbahçe'yi sırtlayan futbolcuların başında gelen Vedat Muriqi ise son 2 maçta suskun kaldı.

Teknik Direktör Ersun Yanal'ın Kosovalı golcüyle bir görüşme yaparak, "En kritik haftalara giriyoruz. Performansının üstüne çıkmalısın" diye uyardığı öğrenildi.

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