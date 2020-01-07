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aksam.com.tr
  • 07 Ocak 2020 Salı 08:04
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  • 07 Ocak 2020 Salı 08:04

Ersun Yanal ikinci yarı hazırlıklarına olumsuz bir tabloyla başladı

Ersun Yanal ikinci yarı hazırlıklarına olumsuz bir tabloyla başladı

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Kamp başladı ama daha yeni transfer yapılmadı. Sakatların kampa katılmaması da bir başka sıkıntı.

Transfer çalışmalarının ağırdan gitmesi teknik heyetin bir hayli canını sıkıyor. Transfer dönemi başlamasına karşın istediği oyuncuları takıma dahil edemeyen Ersun Yanal, ikinci yarı hazırlıklarında umutsuz bir tablo ile baş başa kaldı.

Ersun Yanal, sol stoper ve sol bek transferlerinin gerçekleşmemesinden yakınırken, hala netleşen bir durum olmadı. Usta hoca, takımda bulunan sakatların iyileşmemesinden dolayı da bir an önce yeni oyuncuların kampa katılmasını istiyor. Sakatlıkları süren Zajc, Hasan Ali ve Moses'ın Antalya'ya gelememesi 2. yarı için kafa karışıklığı yaratırken, yerlerine bir an önce yeni oyuncuların takviye edilmesi ve alışma sürecinin kampta atlatılması hedefleniyor.

(Fanatik

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