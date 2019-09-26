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  3. Ersun Yanal, Galatasaray derbisinde Adil Rami'yi kulübeye çekecek

Ersun Yanal, Galatasaray derbisinde Adil Rami'yi kulübeye çekecek

Ersun Yanal, Galatasaray derbisinde Adil Rami'yi kulübeye çekecek

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’ın, hafta sonunda oynanacak derbi maçta Fransız stoper Adil Rami’yi yedeğe çekeceği öğrenildi.

Ankaragücü maçında yaptığı hatayla rakibin attığı gole neden olan Rami’nin kızağa çekileceği ve yerine Serdar Aziz’in forma giyeceği bildirildi. Rami’nin henüz olarak hazır olmadığını gören Yanal’ın bu kararı aldığı ifade edildi. G. Saray’dan ayrılıp Sarı-Lacivertliler’in kadrosuna katılan Serdar’ın Zanka ile birlikte stoper ikilisini oluşturacağı kaydedildi.

(Güneş)

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