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aksam.com.tr
  • 07 Şubat 2020 Cuma 09:51
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  • 07 Şubat 2020 Cuma 09:51

Ersun Yanal futbolcularını uyardı: Papiss Cisse ve Junior Fernandes'e dikkat

Ersun Yanal futbolcularını uyardı: Papiss Cisse ve Junior Fernandes'e dikkat

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Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 21. haftasında oynayacakları Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi analizlerini tamamlayıp takımla paylaştı.

Süper Lig'de Aytemiz Alanya'yı konuk edecek olan F.Bahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ve kurmayları, rakiplerinin kupadaki G.Saray maçını mercek altına aldı.

Alanyaspor analizlerini takımla paylaşan Yanal, oyuncularını birçok konuda uyarırken en çok Papiss Cisse ve Junior Fernandes ikilisine dikkat çekti.

Takımlarını sırtlayan iki oyuncunun, 90 dakika boyunca takip altında tutulmasını ve bir an olsun gözden kaçırılmamasını isteyen Yanal, oyuncuların saha içi hamlelerini de tek tek gösterdi. Önlem olarak Tolga Ciğerci'yi sağ kanatta oynatmayı düşünen Yanal, ikiliye yönelik savunmayı da uyardı.

PAPİSS CİSSE

Alanyaspor'da 2. sezonunu geçiren 34 yaşındaki Papiss Cisse, geçtiğimiz yıl 26 lig maçında 16 gol atarken bu sezon ise 18 lig maçında 15 kez ağları havalandırıp takımını sırtladı.

JUNİOR FERNANDES

2016-17 sezonunda Dinamo Zagreb'den transfer edilen Junior Fernandes, geride kalan 4 sezonda 92 maçta forma giyip 33 kez rakip fileleri sarstı. Şilili oyuncu ayrıca 14 kez de asist yaptı.

(Sabah)

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