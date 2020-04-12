Fenerbahçe'den istifa ederek ayrılan Ersun Yanal sessizliğini bozdu. Futbolarena'ya konuşan Yanal'ın açıklamaları şöyle:
"BENİ ALIRSANIZ BAŞINIZ BELAYA GİRER DEMİŞTİM"
Son 20 yılda çok önemli oyunculara dokunduğumu düşünüyorum. Ancak Türkiye'de plan ve proje yapmak gerçekten zordur. Bir gün çok değer verdiğim bir başkanımızla görüşme yaparken, "Benimle çalışırsanız sizin başınız belaya girer. Herkes skora odaklanır. Herkes sizi skor almaya zorlar. Ben size sıkıntı yaratırım. Skor isteyecek sizden insanlar." Halbuki biraz geliştirelim, oyuncu bulalım, ülkeye katkıda bulunalım. 100 değil, 10 kazanalım. Eyvallah, skor alalım ama her şey yenmek, yenilmek değil.
Ersun Yanal özellikle yönettiği takımlardaki ofansif kriterlere değinirken, "Benim yönettiğim bütün takımlarda ofansif kriterler ligin hep üst tarafındadır. Gol beceri işi. Şöyle bir bakın. En son çalıştırdığım takımlar da dahil olmak üzere ofansif gücü yüksek takımlardır. Futbolun en iyi tarafı oynamaktır. Futbol seyircisi niye futbola tutkulu olsun? Futbol her zaman yenmek değildir. Keyif aracıdır ama bunu maalesef kaybettik. Biz skorseveriz. Futbolsever olmalıyız." ifadelerini kullandı.
Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran deneyimli teknik adam Ersun Yanal sessizliğini bozdu. Türkiye'de artık futbolseverlik değil, skorseverliğin oluştuğunu söyleyen Yanal, önemli açıklamalarda bulundu.
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