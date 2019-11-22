Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7013
  • 6,311
  • 269.62
  • 106805
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Ersun Yanal, Ferdi Kadıoğlu'nu Yeni Malatyaspor maçının kadrosuna alabilir

Ersun Yanal, Ferdi Kadıoğlu'nu Yeni Malatyaspor maçının kadrosuna alabilir

Ersun Yanal, Ferdi Kadıoğlu'nu Yeni Malatyaspor maçının kadrosuna alabilir

Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal, 26 Ekim’de Konyaspor ile oynanan U19 takımında kırmızı kart gören ve cezasını tamamlayan Ferdi'yi Yeni Malatyaspor deplasmanında kadroya alabilir.

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, sezona çok iyi başladı. Gaziantep karşısında gol attı, Başakşehir maçında galibiyeti getiren asisti yaptı. Ancak Ferdi Kadıoğlu, ilk 4 haftanın ardından bir daha şans bulamadı. 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, 26 Ekim’de Konyaspor ile oynanan U19 takımında kırmızı kart görerek ceza almıştı.

Kupadaki Tarsus ve ligdeki Kayseri ve Kasımpaşa maçlarında cezasını tamamlayan Ferdi, A takıma dönebilir. Yanal, önemli eksiklerin bulunduğu Yeni Malatya deplasmanında genç oyuncuyu yeniden kadroya alabilir.

(Fanatik)


Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı sert çıktı! 'O insana prim yaptırmayın'
Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'uyla ilgili gözlerden kaçan detay!
Murat Aygen'den çok konuşulan 'Mucize Doktor' paylaşımı
Cristiano Ronaldo'yla ilgili flaş iddia!
Kadir Doğulu'nun 17 yaşındaki hali sosyal medyayı salladı!
<p>Rusya Savunma Bakanlığı, Kemerovo bölgesinde 2C7M Malka adlı topu test etti. Topun, 47,5 kilometr

Rusya, Devasa Top Malka´yı Test Etti

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Dünyanın en garip canlıları

Asker konvoyunda dehşete düşüren görüntüler kamerada