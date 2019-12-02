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  3. Ersun Yanal, Fenerbahçe'de tarihi tersten yazıyor

Ersun Yanal, Fenerbahçe'de tarihi tersten yazıyor

Ersun Yanal, Fenerbahçe'de tarihi tersten yazıyor

Sarı-lacivertli futbolseverlerin yüzü yine gülmüyor. Fenerbahçe 13. haftalar itibarıyla son 20 sezonunun en kötü ikinci performansını sergilerken, bundan daha kötüsünü ise geçtiğimiz sezon yaşamıştı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal iddialı açıklamalar yapsa da sarı-lacivertlilerde işler yolunda gitmiyor. Yanal yönetiminde ligde şu ana kadar 22 puan toplayabilen Fenerbahçe'de bu değer son yirmi yılın en kötü ikinci performansı oldu. Sarı-lacivertli ekibin en kötü karnesi ise geçtiğimiz yıl 13 haftada toplanan 13 puanla gerçekleşmişti. Kanarya en fazla puanı ise deplasmanda kaybetti. Fenerbahçe dış sahada alabileceği 21 puanın 12'sini çimlere gömdü.

BU TABLO İLE ŞAMPİYONLUK HAYAL

Fenerbahçe, 13. haftalar itibarıyla puanda sergilediği en kötü dokuz sezonda sadece bir kez şampiyon olabildi. Kanarya 2018-19, 2017- 18, 2012-13 ve 2008-2009 sezonlarından eli boş ayrıldı. 2010-2011 sezonunda hedefe ulaşan Fenerbahçe, bu sezon öncesinde de 'en kötü dört sezon' karnesinde zirvede sezonu tamamlayamamıştı.

(Sabah)


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