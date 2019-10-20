Ersun Yanal: Fenerbahçe'de oynamak ciddi hazırlık gerektirir

75. dakikadan sonra oyunda düştüklerini vurgulayan Yanal, "Bu sezon 7. golümüz bireysel hatadan. Önemli olan bu deplasman ve bundan sonra oynayacağımız ligdeki deplasmanlar zor geçecek. Artık takımla oyun disiplini ve sistemleri ile oldukça dirençli ve karşılık veren takımlar oldu. Biz ideal oyuncuları takımımıza kazandırıp, onların performansını yükseltmekle uğraşıyoruz. Mazeretimiz yok ama çözmemiz gereken sorunlar bunlar. Birkaç kaybımız var aslında, onları düzeltmek adına iyi bir fırsat yakaladık. 75. dakikadan sonra oyunu iyi oynamalıydık, özellikle topun bizde olmasını sağlayacak oyunu doğru oynamalıydık. Bu sonuç, hem özgüven açısından, hem de bizimle birlikte olacak teknik, fiziksel oyuncularımızın anvatajı ile yolumuza devam edeceğiz" dedi.

EMRE BELÖZOĞLU AÇIKLAMASI

Emre Belözoğlu'nun sakatlığına rağmen oynadığını söyleyen deneyimli hoca, "Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye faydası olacak her yerde gözünü kapatıp işini yapan bir oyuncu. Ciddi problemleri var, sakatlığı var. Emre'yi de doğru kullandığımızda çok daha iyisini yapacağımızı düşünüyorum. Hem liderlik açısından, onun bütünleştirici liderliğinden, hem de saha dışında örnek olması önemli. Umarım herhangi bir problemi olmadan uzun süre devam ederiz" ifadelerini kullandı.

FERDİ KADIOĞLU NEDEN YOK?

Ferdi Kadıoğlu'nun kadroda olmamasına yönelik eleştirilere cevap veren teknik adam, "Fenerbahçe kadrosu çok önemli ve değerlidir. Fenerbahçe'de olmak ve oynamak, ciddi hazırlık gerektirir. Bu hazırlığın en önemli aşaması, sosyal, psikolojk olarak, takımdaki ahenk ve sorumlulukları kaldırmak adına hazır olmak gerekir. Ruhen de bunu idare etmek gerekir. Fenerbahçe'nin takım mühendisliğinde hem gerekli oyuncuların performansını değerlendirmek gerekir. Oyuncumuz genç bir oyuncu, alacağız ve oynatacağız, zaman önemli. Deneyeceğiz, önemli olan Fenerbahçe'nin kazanarak devam etmesi" dedi.