Ersun Yanal Fenerbahçe'de bir ilki yaşadı

Fenerbahçe'nin son dakika golüyle Başakşehir'i 2-1 yendiği maç birçok ilke ve önemli istatistiği yansıdı. Bunlardan biri de, Ersun Yanal'ın ilk kez Fenerbahçe'de üst üste 6. galibiyetini alması olarak kayıtlara geçti.
İşte o istatistikler:
6- Fenerbahçe, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde ilk kez üst üste altı maç kazandı.
2- Bu sezon ilk iki haftada Nabil Dirar, 2018-2019 sezonunu ise bir golle tamamlamıştı.
1- Fenerbahçe, 2011-12’den bu yana il kkez bir Süper Lig sezonuna iki galibiyetle başladı.
1- Tolga Ciğerci, Süper Lig kariyerinde çıktığı 44’üncü maçta ilk asistini Fenerbahçe’de yaptı.
6- 2019 senesinde ligde en çok gol atan oyuncu olan Muriqi, son 6 maçın tamamında gol attı.
1- Crivelli, Başakşehir’de çıktığı ilk Süper Lig maçında rakip kaleye çektiği ilk isabetli şutta golü buldu.
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Fenerbahçe'nin son dakika golüyle Başakşehir'i 2-1 yendiği maç birçok ilke ve önemli istatistiği yansıdı. Bunlardan biri de, Ersun Yanal'ın ilk kez Fenerbahçe'de üst üste 6. galibiyetini alması olarak kayıtlara geçti.
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