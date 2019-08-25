Ersun Yanal Fenerbahçe'de bir ilki yaşadı

Fenerbahçe'nin son dakika golüyle Başakşehir'i 2-1 yendiği maç birçok ilke ve önemli istatistiği yansıdı. Bunlardan biri de, Ersun Yanal'ın ilk kez Fenerbahçe'de üst üste 6. galibiyetini alması olarak kayıtlara geçti.

Fenerbahçe'nin son dakika golüyle Başakşehir'i 2-1 yendiği maç birçok ilke ve önemli istatistiği yansıdı. Bunlardan biri de, Ersun Yanal'ın ilk kez Fenerbahçe'de üst üste 6. galibiyetini alması olarak kayıtlara geçti.

İşte o istatistikler:

6- Fenerbahçe, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde ilk kez üst üste altı maç kazandı.

2- Bu sezon ilk iki haftada Nabil Dirar, 2018-2019 sezonunu ise bir golle tamamlamıştı.

1- Fenerbahçe, 2011-12’den bu yana il kkez bir Süper Lig sezonuna iki galibiyetle başladı.

1- Tolga Ciğerci, Süper Lig kariyerinde çıktığı 44’üncü maçta ilk asistini Fenerbahçe’de yaptı.

6- 2019 senesinde ligde en çok gol atan oyuncu olan Muriqi, son 6 maçın tamamında gol attı.

1- Crivelli, Başakşehir’de çıktığı ilk Süper Lig maçında rakip kaleye çektiği ilk isabetli şutta golü buldu.