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Ersun Yanal: Fenerbahçe yüzünü yarınlara çevirmeli

Ersun Yanal: Fenerbahçe yüzünü yarınlara çevirmeli

Süper Lig'in 33. haftasında oynanılan Erzurumspor - Fenerbahçe karşılaşması sonrasında sarı-lacivertli teknik direktör Ersun Yanal, beIN Sports'a konuştu.

Yanal, konuşmasının başında, "Zorluk derecesi olan bir maçtı. Her ne olursa olsun rakibimizin kazanmak için yüksek gayret göstereceğini biliyorduk. Ligdeki zorlu günlerden .ıkıp kendimizi daha iyi hissedeceğimizi bileceğimzi bir maç." dedi.

"ŞAMPİYONLUĞA OYNAYACAK FENERBAHÇE..."

Yanal, konuşmasının devamında gelecek sezon planlarından bahsederken, "Fenerbahçe yüzünü yarına çevirdi. Bundan sonra da yarına daha iyi bakabilmek için, başkanımızla, yönetimimizle, şampiyonluğa oynayacağı Fenerbahçe'yi yapmak ve bu zorlu günleri yeniden yaşatmadan devam etmeyecek takımı yaratmak en büyük arzumuz." dedi.

Fenerbahçe teknik direktörü Yanal, konuşmasının sonunda 6. olmanın kendileri için bir hedef olmadığını aktarırken, "6.lık Sevinilecek hedef değil. Bizim genetiğimize bakıldığında doğru bir konu değil. Fenerbahçe'nin bir sonucu olmalı. Bizim hedeflerimiz çok daha büyük ve farklı. Yüzümüzü yarına çevirip "Fener ol" başta olmak üzere gayretle beraber ilerletmeyi hedef ettik." diyerek konuşmasını sonlandırdı.

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