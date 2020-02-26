Ersun Yanal Fenerbahçe yönetimini bu sözlerle ikna etti: Mücadeleden kaçmayacağım

Kadıköy'de Galatasaray'dan aldığı 3-1'lik yenilginin şokunu yaşayan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, göreve devam kararı aldı. Yanal, “mücadeleden kaçmayacağım” dedi.

Tecrübeli hoca, yöneticilere ilettiği mesajda "Bu takımın şu anda bu durumda olmasının en büyük sorumlusu benim. Toparlayacak olan da benim. Önümüzde halen Ziraat Türkiye Kupası ve ağır yara alsak da Süper Lig hedefi var. Ben kalan maçlarda bu hedeflere ulaşacağımıza inanıyorum. İnandığım için göreve devam etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

EN İYİ YERDE BİTİRMEK ZORUNDAYIZ

Ersun Yanal, kalan maçlarda yaşanacak değişikliğin kendisinden çok Fenerbahçe'ye zarar vereceğinin altını çizerek "Şampiyonluk olmasa da en iyi yerde bitirmek zorundayız. Bu noktada teknik direktör değişikliği kulübün aleyhine olur. Evet çok eleştiriliyorum ancak mücadeleden kaçmayacağım" ifadelerini kullandı.

BU DÖNEMDE HOCA BULMAK SIKINTI

Fenerbahçe yönetimi ise bu konuda henüz bir adım atmadı. Ancak Başkan Ali Koç ve yönetiminin lig yarışında final haftalarına girildiği için yeni teknik direktör bulma konusunda yaşanacak sıkıntıları hesap ederek Yanal ile yola devam edilmesinin doğru olacağı görüşünde birleştiği öğrenildi. Bu nedenle Ersun Yanal ve ekibinin görevi bırakması durumu söz konusu değil.

(Sabah)