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  3. Ersun Yanal, Emre Belözoğlu'nu Ankaragücü maçında riske etmeyecek

Ersun Yanal, Emre Belözoğlu'nu Ankaragücü maçında riske etmeyecek

Ersun Yanal, Emre Belözoğlu'nu Ankaragücü maçında riske etmeyecek

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Emre Belözoğlu'nu Ankaragücü maçında da riske etmeyecek.

Fenerbahçe'nin maestrosu Emre Belözoğlu, Ankaragücü maçında riske edilmeyecek.

Milli takımda sakatlanan ve Andorra maçından bu yana idman yapmayan Kaptan, Galatasaray derbisine saklanacak. Ersun Yanal, Luiz Gustavo'yu yine ön liberoda kullanacak.

ZANKA KIZAĞA

Ersun Yanal, Alanya maçında eleştiri oklarına hedef olan Zanka'yı kulübeye çekecek.

Tecrübeli teknik adam, Jailson'un partneri olarak Adil Rami'ye ilk on birde şans tanıyacak. Yanal, sağ bekte de Isla'ya forma verip Ozan'ı Gustavo'nun yanında görevlendirecek.

(Türkiye)

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