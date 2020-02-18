  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • HABERLER
  • /
  • SPOR HABERLERİ
  • /
  • Ersun Yanal dün tesislere gelmesine rağmen futbolcularına tepki göstererek idmana çıkmadı
  • 18 Şubat 2020 Salı 09:35
  • |
  • 18 Şubat 2020 Salı 09:41

Ersun Yanal dün tesislere gelmesine rağmen futbolcularına tepki göstererek idmana çıkmadı

Ersun Yanal dün tesislere gelmesine rağmen futbolcularına tepki göstererek idmana çıkmadı

Paylaş

Fenerbahçe'de geleceği tartışılan teknik direktör Ersun Yanal dün tesislere gelmesine rağmen takımın başında idmana çıkmadı. Bu konuda farklı yorumlar yapılırken, bir süre sonra olayın perde arkası aralandı.

Ersun Yanal'ın, Ankaragücü mağlubiyeti nedeniyle oyunculara tepki olarak antrenmana çıkmadığı öğrenildi.

Yanal'ın, daha önceden de bazı yenilgilerin ardından futbolculara tepki gösterip ilk çalışmalarda yer almağı belirtildi. Tecrübeli hoca, pazar günkü derbide takımın başında bulunacak.

Ersun Yanal'ın katılmadığı dünkü antrenmanı takip eden Başkan Ali Koç ile Başkan Vekili Semih Özsoy oyunculara moral verdi.

(Sabah)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

İngiliz basını, Mario Lemina'nın Southampton'ın yeni sezon planlarında yer almadığını yazdı

title

Fatih Terim'den Fenerbahçe derbisi iddiası: Bu defa kötü seriyi bitireceğiz

title

Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisine özel hamleler

Moussa Marega, Irkçı Tezahüratlar Yüzünden Maçı Terk Etti

SPOR GÜNDEMİ

'Kazanamazsam bırakırım'
'Kazanamazsam bırakırım'

'Kazanamazsam bırakırım'

Ersun Yanal’ın Fenerbahçe’deki geleceği derbiye bağlı... Son haftalarda alınan sonuçlardan memnun olmayan Yanal’ın “Pazar günü Galatasaray maçında puan kaybedersek bırakırım” dediği öğrenildi.

Mustafa Kapı'da 5 sezon çıkmazı
Mustafa Kapı'da 5 sezon çıkmazı

Mustafa Kapı'da 5 sezon çıkmazı

G.Saray tarihine ismini yazdıran Kapı, kendisine yapılan 5 yıllık teklifi kabul etmeyince kadro dışı kaldı. 17 yaşındaki kariyerine Avrupa’da devam edecek.

Stadın elektriğini kesmeye geldiler
Stadın elektriğini kesmeye geldiler

Stadın elektriğini kesmeye geldiler

Bedaş elektrik faturaları ödenmeyen Beşiktaş Vodafone Park Stadı’nın elektriklerini kesmek için ekip gönderdi. Ödemelere kefil olan yönetici Efe Bezci büyük bir skandalı önledi.

TSPOR şampiyon, GSRAY ikinci!
TSPOR şampiyon, GSRAY ikinci!

TSPOR şampiyon, GSRAY ikinci!

Lider durumda bulunan Trabzonspor’un, ‘TSPOR’ koduyla işlem gören hisseleri geçen yıl 18 Şubat’ta 1 TL düzeyindeydi. Dün ise 5.4’a yükseldi. İşlem kodu ‘GSRAY’ olan Cimbom 1 yılda 1.5 TL’den 3.4’a çıktı.

Tesislere geldi ama idmana çıkmadı! İşte sebebi...
Tesislere geldi ama idmana çıkmadı! İşte sebebi...

Tesislere geldi ama idmana çıkmadı! İşte sebebi...

Fenerbahçe'de geleceği tartışılan teknik direktör Ersun Yanal dün tesislere gelmesine rağmen takımın başında idmana çıkmadı. Bu konuda farklı yorumlar yapılırken, bir süre sonra olayın perde arkası aralandı.

Terim'den derbiyle ilgili dev iddia
Terim'den derbiyle ilgili dev iddia

Terim'den derbiyle ilgili dev iddia

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim "Fenerbahçe'yi bu defa evinde yenip kötü seriyi bitireceğiz" iddiasında bulundu.

Belli oldu! Nwakaeme Beşiktaş maçında...
Belli oldu! Nwakaeme Beşiktaş maçında...

Belli oldu! Nwakaeme Beşiktaş maçında...

Sivasspor mücadelesinin 35. dakikasında sakatlanan Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Anthony Nwakaeme'nin yüksek ihtimalle kritik Beşiktaş deplasmanına yetişeceği öğrenildi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.