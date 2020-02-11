Ersun Yanal: Deniz bitti!

Ersun Yanal’ın açıklamaları şu şekilde;
''İki etaplı bir maç ilk maçı 3-0 kazanmıştık, taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bugün oynamayan oyuncuları oynatmış olduk. Kırklarelispor bizi Kırklareli'nde çok güzel bir şekilde ağırladı. Muhammet bu arada baba annesini kaybetti, kendisi şu anda çok üzgün. Baş sağlığı diliyorum.''
''Türk futbolunda deniz bitti''
''Genç oyuncuların kazandırılması uzun bir süreç. Bu konuda derin bir çalışmaya ihtiyaç var. Bizim elimizde oynayan Ferdi, Vedat da genç bir oyuncu, Ozan daha önce yapılan bir yatarım ama o da genç sayılır, Altay da öyle. Bu oyunculardan orta ve uzun vadede yararlanabilir. Türk futbolunda deniz bitti, kara göründü, her kulüpte sorunlar var. Türkiye'de futbola yalnızca TFF değil bütün kurumlar destek verir.''
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ikinci maçında, 3-0'ın rövanşında Kırklarelispor'u 1-0 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.
Fenerbahçe Teknik Direktör Ersun Yanal, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1-0 kazandıkları Kırklarelispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Alanyaspor maçındaki hakem kararlarına maç sonrasında tepki gösteren Fenerbahçe, Kırklarelispor maçı öncesinde de flaş bir harekete imza attı.
Basketbol Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde Anadolu Efes'i 81-71 yenen Darüşşafaka Tekfen, Dörtlü Final'e kaldı.
Fenerbahçe'nin İkinci Başkanı Semih Özsoy, Süper Lig'in 21. haftasında oynadıkları Alanyaspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamalardan dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
Trabzonspor'un Gençlerbirliği ile oynadığı mücadelede kırmızı kart gören Alexander Sörloth, TFF Hukuk Müşavirliği tarafından "kural dışı hareket" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, Riva’da yapılan kritik toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.