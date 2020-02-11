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aksam.com.tr
  • 11 Şubat 2020 Salı 23:04
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  • 11 Şubat 2020 Salı 23:07

Ersun Yanal: Deniz bitti!

Ersun Yanal: Deniz bitti!

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Fenerbahçe Teknik Direktör Ersun Yanal, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1-0 kazandıkları Kırklarelispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Ersun Yanal’ın açıklamaları şu şekilde;

''İki etaplı bir maç ilk maçı 3-0 kazanmıştık, taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bugün oynamayan oyuncuları oynatmış olduk. Kırklarelispor bizi Kırklareli'nde çok güzel bir şekilde ağırladı. Muhammet bu arada baba annesini kaybetti, kendisi şu anda çok üzgün. Baş sağlığı diliyorum.''

''Türk futbolunda deniz bitti''

''Genç oyuncuların kazandırılması uzun bir süreç. Bu konuda derin bir çalışmaya ihtiyaç var. Bizim elimizde oynayan Ferdi, Vedat da genç bir oyuncu, Ozan daha önce yapılan bir yatarım ama o da genç sayılır, Altay da öyle. Bu oyunculardan orta ve uzun vadede yararlanabilir. Türk futbolunda deniz bitti, kara göründü, her kulüpte sorunlar var. Türkiye'de futbola yalnızca TFF değil bütün kurumlar destek verir.''

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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ikinci maçında, 3-0'ın rövanşında Kırklarelispor'u 1-0 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

Ersun Yanal: Deniz bitti!
Ersun Yanal: Deniz bitti!

Ersun Yanal: Deniz bitti!

Fenerbahçe Teknik Direktör Ersun Yanal, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1-0 kazandıkları Kırklarelispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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