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  • Ersun Yanal defansta boy dezavantajı yaşayacağı rakiplere karşı Adil Rami'yi kullanma kararı aldı
  • 04 Şubat 2020 Salı 10:12
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  • 04 Şubat 2020 Salı 10:12

Ersun Yanal defansta boy dezavantajı yaşayacağı rakiplere karşı Adil Rami'yi kullanma kararı aldı

Ersun Yanal defansta boy dezavantajı yaşayacağı rakiplere karşı Adil Rami'yi kullanma kararı aldı

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Trabzonspor karşılaşmasında 1.95'lik Sörloth'un karşısında 1.78'lik Jailson'un boy dezavantajı yaşadığını düşünürken problemi çözmek için harekete geçti.

Tecrübeli çalıştırıcı bazı maçlarda Serdar'ın yanında Adil Rami'yi (1.90) kullanarak uzun boylu santrforlara sahip rakipler karşısında hava topu dezavantajını ortadan kaldırmayı düşünüyor.

GELECEĞİNİ BELİRLEYECEK

Tecrübeli teknik adam, bu nedenle Kırklarelispor kupa mücadelesinde Adil Rami'ye forma şansı verecek. Fransız stoperin bu maçta göstereceği performansın, Fenerbahçe'deki geleceği açısından hayli önemli olduğu kaydedildi. Yanal'ın, Alanyaspor mücadelesinde 1.81'lik Papiss Cisse nedeniyle bu ikiliyi kullanabileceği gelen bilgiler arasında.

"HAZIR OL VE BEKLE!"

Adil Rami'nin yeteri kadar süre alamadığı için üzgün olduğu, bu konuda görüşme yaptığı teknik heyetten, "Performans olarak yükselişinin farkındayız. Kendini hazır tut. Herkes kadar sana da ihtiyacımız var" yanıtını aldığı öğrenildi.

(Sabah)

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