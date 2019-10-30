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  3. Ersun Yanal, Dario Melnjak'ın transfer edilmesini istedi

Ersun Yanal, Dario Melnjak'ın transfer edilmesini istedi

Ersun Yanal, Dario Melnjak'ın transfer edilmesini istedi

Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe'de gözler takıma yapılacak takviyelere çevrildi.

Fenerbahçe'de gündem yaratan bir transfer gelişmesi yaşandı. Süper Lig'de yoluna dolu dizgin devam eden sarı-lacivertlilerde yüzler gülerken gözler ara transfer dönemine çevrildi.

Yaz transfer döneminde yapılan transferlerle hedefi 12'den vuran Kanarya aynı başarıyı tekrarlamak istiyor. Buna göre ocak ayı transfer dönemi için kolları sıvayan Fenerbahçeli kurmaylar hummalı bir çalışma içine girdi.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler yıldız futbolcunun transferi için düğmeye bastı. Sezon başından bu yana sol bek için birçok ismi gündemine alan Fenerbahçe'de hedef; Dario Melnjak...

Özellikle Roma'nın yıldızı Kolarov transferinde uzun süre ısrarcı olan sarı-lacivertliler, rotayı Rize'ye çevirdi. Çaykur Rizespor'un Hırvat sol bekini daha önce de gündemine alan yönetim, ara transfer döneminde imza attırmak için harekete geçti.

Karadeniz ekibiyle sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 26 yaşındaki oyuncuyu kaptırmak istemeyen Fenerbahçe, bu transferde düşük bir bonservis bedeli ve oyuncu takası planlıyor.

YANAL'DAN OLUMLU RAPOR

Belçika ve Almanya'dan teklifler alan Melnjak için teknik direktör Ersun Yanal'ın olumlu rapor verdiği belirtilirken, görüşmeleri sportif direktör Comolli yürütecek. Rize'nin sözleşme yenilemek istediği Hırvat yıldızın konuyla ilgili kulübe henüz cevap vermediği de öğrenildi.

(Takvim)

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