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aksam.com.tr
  • 25 Mart 2020 Çarşamba 23:05
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  • 25 Mart 2020 Çarşamba 23:05

Ersun Yanal da "evde kal" dedi

Ersun Yanal da "evde kal" dedi

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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal Twitter hesabından #EvdeKal çağrısına katıldı.

Fenerbahçe'den üst üste aldığı başarısız sonuçlar sonucu ayrılan sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Ersun Yanal, sessizliğini ilk defa koronavirüs kampanyası için bozdu.

#EvdeKal kampanyasına katılan Yanal mesajını sosyal medyadan paylaştı. İşte Yanal'ın o mesajı:

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