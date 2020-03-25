Fenerbahçe'den üst üste aldığı başarısız sonuçlar sonucu ayrılan sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Ersun Yanal, sessizliğini ilk defa koronavirüs kampanyası için bozdu.

#EvdeKal kampanyasına katılan Yanal mesajını sosyal medyadan paylaştı. İşte Yanal'ın o mesajı:

Zor günlerdeyiz, hem dünya genelinde hem de spor camiamız özelinde her gün yeni bir haberle üzülüyoruz. Bütün bu sürecin geçip, geriye koca bir hayatın kalacağı inancıyla herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaşanacak hayatlara sahip çıkalım ve lütfen #evdekalalım!