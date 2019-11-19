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  3. Ersun Yanal: Çok iyiyiz, her şeyi mükemmel yapıyoruz ama artık sizi lider görmek istiyorum

Ersun Yanal: Çok iyiyiz, her şeyi mükemmel yapıyoruz ama artık sizi lider görmek istiyorum

Ersun Yanal: Çok iyiyiz, her şeyi mükemmel yapıyoruz ama artık sizi lider görmek istiyorum

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, geride kalan 11 haftada birçok kategoride rakiplerinin önünde olmasından memnun ama onun gözü puan cetvelindeki liderlikte.

Sarı-lacivertliler, ligin en fazla topa sahip olma, rakip kaleye en fazla şut çekme, pas istatistikleri, kilit pas ve ceza sahasında topla buluşma gibi istatistiklerde zirvede...

Yanal bu rakamların sonuca daha fazla yansıması için özel çalışmalarını sürdürürken futbolcularına sık sık, "Evet çok iyiyiz. Her şeyi mükemmel yapıyoruz ama bunun sonucunu puan cetvelinde lider olarak görmek istiyorum" uyarısı yapıyor.

ERSUN YANAL'DAN TOLGAY'A: "HAZIR OL"

Sezon başı yaşadığı sakatlığın ardından beklentilerin uzağında kalan Tolgay Arslan için Ersun Yanal harekete geçti.

Fenerbahçe'nin hocası, yalnızca iki lig maçında 6 dakika sahada kalan 29 yaşındaki futbolcuya daha fazla şans verecek. Yanal'ın idmanlardaki performansıyla öne çıkmayı başaran tecrübeli orta sahayı hazır olması konusunda uyardığı öğrenildi.

(Sabah)


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