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  3. Ersun Yanal: Büyük aksiyon var!

Ersun Yanal: Büyük aksiyon var!

Ersun Yanal: Büyük aksiyon var!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Gençlerbirliği'ni 5-2 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İyi oynadıklarını kaydeden Yanal, "Ne kadar eleştirilsek de, istatistiklerle başlamak zorundayım. Bugün 5 gol attık, 6-7-8 de olabilirdi. Yaklaşık 30 şut var, ceza sahasında büyük aksiyon var. Haklılığımızı ya da oyunumuzu kanıtlayacağımız tek şey var, o da gol. Bu golün olduğu dakikalar bizi sonuca götürüyor. Biz kaybettiğimiz maçlarda da aynı durumdaydık. Bunu geliştirerek devam edeceğiz. Birçok oyuncumuzu kazanmaya çalışıyoruz. Tolgay, Ferdi, daha çok zaman alacaklar. Doğru hasat, doğru zaman, doğru yerde, en iyisini yaparak devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Şampiyon olmak istediklerini kaydeden tecrübeli hoca, "Bizim sıkıntımız goldü, gol beklentisini sonuca çevirmekti. Fenerbaçe futbol için oynuyor, futbol için mücadele ediyor, doğruları yapmaya devam ediyor. Taraftarımızın beklediği oyunu ortaya koymak ve bu oyunla zirvede kalarak şampiyon olmak bizim en büyük hedefimiz" dedi.


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