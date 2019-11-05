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  3. Ersun Yanal: Bu sonuç şunu değiştirmez; biz bu ligin en iyi takımıyız

Ersun Yanal: Bu sonuç şunu değiştirmez; biz bu ligin en iyi takımıyız

Ersun Yanal: Bu sonuç şunu değiştirmez; biz bu ligin en iyi takımıyız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Kayseri dönüşü oyuncularıyla konuştu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Kayseri dönüşü takıma terapi yaptı.

Futbolcularıyla biraraya gelen Ersun Yanal, "Mağlubiyetin sebebini biliyoruz. Üzerinde durmak, sizi yeniden sinirlendirmek istemiyorum. Şans yanımızda değildi. Bu sonuç şunu değiştirmez; biz bu ligin en iyi takımıyız." dedi.

"Kim ne derse kulak asmayın." diyerek sözlerini sürdüren Yanal, "Kasımpaşa maçına daha hırslı ve konsantre çalışacağız. Kazanıp yeniden çıkışa geçeceğiz. Bu takım şampiyon olacak." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE, SÜREKLİ DİREĞE TAKILIYOR

Fenerbahçe, bu sezon direklere takılan takımların başında geliyor.

Kayserispor maçında 3 şutu direkten dönen Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de topları en fazla direkten dönen takım oldu. Sarı lacivertli ekip, geride kalan 10 haftada 59 isabetli şut atarken, bunların 18'inde gole ulaştı, 10'unda direğe takıldı. 10 kez topu direkte patlayan sarılacivertlileri, Y.Malatya, G.Birliği ve Alanya (6) ile Başakşehir (5) takip ediyor. Kanarya dün Kayseri karşısında 24'te Moses, 38'de Vedat, 72'de Gustavo ile direği nişanladı.

Öte yandan sarı-lacivertliler, bu sezon İstanbul dışına çıktığı 3 deplasmandan 2 yenilgi ile döndü. Alanya'dan 3-1'lik mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertliler Kayseri'ye de 1-0 yenildi.

(Sabah)

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