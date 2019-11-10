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  3. Ersun Yanal, Boluspor'dan ayrılıp geri dönen Yusuf Mert Tunç'u takıma kazandırmak istiyor

Ersun Yanal, Boluspor'dan ayrılıp geri dönen Yusuf Mert Tunç'u takıma kazandırmak istiyor

Ersun Yanal, Boluspor'dan ayrılıp geri dönen Yusuf Mert Tunç'u takıma kazandırmak istiyor

Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal, Boluspor’dan ayrılıp Sarı-Lacivertlilere geri dönen Yusuf Mert Tunç’u yeniden takıma katmak istiyor. Genç futbolcu için bir diğer opsiyon ise Westerlo’ya kiralanması.

Teknik direktör Ersun Yanal, Boluspor’a kiralanan genç oyuncusu Yusuf Mert Tunç'u yeniden takıma katmak istiyor. Vedat Muriqi’nin alternatifi olan Mevlüt Erdinç’in yanına bir isim daha eklemeyi planlayan tecrübeli teknik adam Yusuf Mert Tunç’un oynayarak takıma dönmesi niyetinde. Sezon başında Boluspor’a kiralanan genç oyuncu fazla forma şansı bulamadığı için kırmızı beyazlı ekiple sözleşmesini feshetmişti.

Devre arasına kadar Fenerbahçe ile çalışacağını açıklayan genç futbolcu, kampa da davet edilecek. Performansı beğenildiği takdirde takıma dahil edilmesi beklenen Yusuf Mert için Westerlo opsiyonu da gündemde.

Sportif direktörlüğünü Fenerbahçe'nin eski idari menajeri Hasan Çetinkaya'nın yaptığı Westerlo da sarı lacivertli takımdan Berke Özer de kiralık olarak forma giyiyor. Ersun Yanal, genç golcünün de Belçika ekibine giderek daha fazla forma şansı bulacağı düşüncesinde.

“KENDİ İSTEĞİMLE AYRILDIM”

Yusuf Mert Tunç ise konuyla ilgili açıklamasında şunları söylemişti:

“Gelişim sürecimde daha çok oynayıp Fenerbahçe’ye hazır bir şekilde dönüp hizmet etmek için sürekli oynamak istediğim bir kulübe gitmek istiyorum. Bu sebeple Boluspor’dan kendi isteğimle ayrıldım. Geleceğimle ilgili kararı önümüzdeki günlerde planlamaya başlayacağız.”

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili olarak Boluspor Kulübü’nden yapılan resmi açıklamada, “Profesyonel Futbol Takımımız kadrosunda bulunan Yusuf Mert Tunç ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi sona erdirilmiştir.

Yusuf Mert Tunç'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, futbol kariyerinde başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanılmıştı.

(Fanatik)


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