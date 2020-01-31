Ersun Yanal: Birlikte oynarsak kazanırız

AKŞAM
F.BAHÇE Teknik Direktörü Ersun Yanal, oyuncularına uyarılarda bulunmaya devam ediyor. Deneyimli çalıştırıcı, “Takım halinde hareket ettiğimiz de neler yapabileceğimizi Başakşehir maçında gördük. Bu oyun anlayışıyla birlikte oynamaya devam edersek zirve yarısında iddialı bir duruma geliriz. Trabzon maçında da aynı mücadeleyi sizden bekliyorum. Saha dışına konsantre olmayın. Tamamen saha içine odaklanın. Tribünlerle ve hakemle kesinlikle isiniz olmasın. Sadece isinizi yapın” ifadelerini kullanarak oyuncularını uyardı. Öte yandan dünkü idmanda Hasan Ali de katıldı.
Tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli’den derbi kehaneti: “Bu maçın bütün sonuçları yüzde 33.3’tür. Nwakaeme’nin cezalı olması Trabzonspor için bir dezavantajdır. Bu karşılaşma golsüz geçmeyecek. Bu maç 0-0 bitmeyecek. Kırmızı kart dengeyi bozar.”
Çin federasyonu, 22 Şubat’ta başlaması planlanan lig ve diğer tüm futbol liglerini erteleme kararı aldı. Koronavirüs salgını nedeniyle ülkedeki yıldız oyuncularda endişeli bekleyiş var.
Beşiktaş Kulübü, Vodafone Park'ta düzenlediği coşkulu törenle yeni teknik direktörü Sergen Yalçın ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Cruzeiro'nun 29 yaşındaki stoperi Manoel Messias, Trabzon'a geldi.
Ersun Yanal, oyuncularına “Başakşehir maçında olduğu gibi birlikte oynarsak bu maçı kazanırız. Saha içine konsantre olun” uyarısı yaptı.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Euroleague'in 22. haftasında deplasmanda Almanya'nın ALBA Berlin ekibiyle karşılaştı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimsir oyuncularına, “Topu kaptırdıktan sonra çabuk tepki verin. Anında reaksiyon gösterin” talimatı verdi.