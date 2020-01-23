Ersun Yanal: 'Başakşehir'i yendik, yine yeneriz'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Başakşehir maçından önce futbolcularının motivasyonunu yükseltmeye çalışıyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, bu hafta sonu oynanacak olan Başakşehir maçı için futbolcularını motive etmek için çalışıyor.

Türkiye Kupası'nda Kayserispor karşısında oynanan futboldan memnun olan ancak Başakşehir karşısında bu performansın yeterli olmayacağını futbolcularına ileten Ersun Yanal, "Şimdi önümüzde çok zorlu bir sınav var. Başkaşehir oyun içinde son derece sabırlı olan bir takım. Kıran kırana bir maç oynayacağız. Rakibimizi deplasmanda yendik, bunun öz güveni önemli. Ayrıca taraftarımız da yanımızda olacak. 90 dakika boyunca aynı motivasyonla oynamanızı bekliyorum" dedi.

(Sporx)