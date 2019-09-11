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  3. Ersun Yanal, Alanyaspor maçının ilk 11'i için 9 bankoyu belirledi

Ersun Yanal, Alanyaspor maçının ilk 11'i için 9 bankoyu belirledi

Ersun Yanal, Alanyaspor maçının ilk 11'i için 9 bankoyu belirledi

Teknik Direktör Ersun Yanal’ın, milli takımlardan dönecek oyunculardan sonra şekillendireceği ilk 11’den 9 bankoyu kafasında belirledi.

Buna göre kalede Altay görev yapacak. Hasan Ali ve Isla’nın sakatlıkları nedeniyle sağ bekte Ozan Tufan, solda Dirar görev yapacak. Stoperlerde yine Zanka-Jailson ikilisi olacak. Sağ kanatta Rodrigues, solda Deniz Türüç yer alacak. Forvet arkasında Kruse, forvette ise Muriç olacak. Orta sahanın ortasında ise Emre, Gustavo, Tolga Ciğerci üçlüsünden ikisi oynayabilecek.

(Star)

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