Ersun Yanal, Alanyaspor maçının ilk 11'i için 9 bankoyu belirledi
Teknik Direktör Ersun Yanal’ın, milli takımlardan dönecek oyunculardan sonra şekillendireceği ilk 11’den 9 bankoyu kafasında belirledi.
Buna göre kalede Altay görev yapacak. Hasan Ali ve Isla’nın sakatlıkları nedeniyle sağ bekte Ozan Tufan, solda Dirar görev yapacak. Stoperlerde yine Zanka-Jailson ikilisi olacak. Sağ kanatta Rodrigues, solda Deniz Türüç yer alacak. Forvet arkasında Kruse, forvette ise Muriç olacak. Orta sahanın ortasında ise Emre, Gustavo, Tolga Ciğerci üçlüsünden ikisi oynayabilecek.
(Star)