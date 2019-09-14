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  3. Ersun Yanal, Alanyaspor maçında takımı yönetme görevini Luiz Gustavo'ya verecek

Ersun Yanal, Alanyaspor maçında takımı yönetme görevini Luiz Gustavo'ya verecek

Ersun Yanal, Alanyaspor maçında takımı yönetme görevini Luiz Gustavo'ya verecek

Fenerbahçe’de sakatlıklar ve henüz form tutamayanlar nedeniyle teknik direktör Ersun Yanal, Alanyaspor maçına tek değişiklikle çıkma kararı aldı.

Yanal, büyük bir aksilik olmadığı takdirde deplasmanda pazartesi günü lider Alanyaspor ile oynayacakları zorlu mücadele Emre’nin sakatlığı nedeniyle takımı yönetme görevini Marsilya’dan transfer edilen Luiz Gustavo’ya verecek. Gustavo hem takımı yönlendirecek, hem de rakip atakları kesecek.

Rami’yi hazır olmadığı için oynatmayı düşünen Yanal’ın 11’i ise şöyle:

Altay - Ozan, Zanka, Jailson, Nabil Dirar - Tolga, Gustavo, Deniz Türüç, Kruse, Rodrigues, Muriç.

Sarı-Lacivertliler dün idmanda 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Ardından taktik çift kale ile antrenman sona erdi. Fas Milli Takımı’ndan dönen Nabil Dirar ise yenilenme çalışması yaptı.

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