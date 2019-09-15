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  3. Ersun Yanal: Alanya ile başlayarak şampiyonluğun favorisi olduğumuzu gösterelim

Ersun Yanal: Alanya ile başlayarak şampiyonluğun favorisi olduğumuzu gösterelim

Ersun Yanal: Alanya ile başlayarak şampiyonluğun favorisi olduğumuzu gösterelim

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Alanyaspor maçı psikolojik üstünlük için önemli. Bu ligin en iyi takımıyız Kazanalım, liderlik koltuğunu geri alalım" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, milli ara öncesi yakaladıkları ivmeyi Alanyaspor karşısında sürdürmek zorunda olduklarını söyledi. Ligde karar haftalarında olduklarını belirten Yanal, "Ligin henüz çok başındayız ancak verdiğiniz mesajlar gelecek haftalar için önemli" dedi.

KALİTEMİZİ ZATEN İSPAT ETTİK

Yanal şöyle devam etti: Ligde 3 maçını kazanmış bir takımla deplasmanda karşılaşacağız. Milli ara öncesi Başakşehir ve Trabzonspor maçlarında gücümüzü herkese gösterdik.

BU LİGİN EN İYİ TAKIMIYIZ...

Şimdi kaybettiğimiz koltuğu geri alarak bir önemli mesaj verme fırsatı daha var elimizde. Şunu bilin ki bu ligin en iyi takımıyız.

ZAMANI GELDİ

Alanya ile başlayarak şampiyonluğun favorisi olduğumuzu gösterelim.

(Takvim)

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