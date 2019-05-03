Ersun Yanal: 4 hafta daha dişimizi sıkalım

ÖMER ÖZARSLAN - ÖZEL HABER

ERSUN Yanal umut aşıladı. Trabzonspor maçının ardından basın toplantısında gazetecilerden soru almayınca, eleştirilerin hedefinde kalan deneyimli teknik adam, Can Bartu Tesisleri’nde basın mensuplarıyla buluştu. Ersun Yanal, bu seneki kötü gidişatın değerlendirmesini yaparken, gelecek sezonda da yaşanacak değişimlerle ilgili ipuçları verdi.

Bir Fenerbahçe taraftarı olarak durumun en çok kendisini yaraladığını ifade eden Ersun Yanal, şunları söyledi:

KADROYU YÖNETMEK ZORUNDAYIZ

Fenerbahçe’nin tarihinde bir ya da iki defa yaşanacak bir durumun içindeyiz. Kimse böyle bir şeyi beklemezdi. Kalan 4 maçımıza odaklandık. Bu 4 maçı kazanmalıyız. Bundan başka bir düşüncemiz yok. Mevcut oyuncularımıza güvenmek ve verim almak zorundayız. 4 maç dişimizi sıkacağız. Seneye hiçbir şey bu sezondaki gibi olmayacak. Bu kötü sezondan bir iz yansıtmayacağız. Bizim, Fenerbahçe’nin büyük taraftarına borcumuz var.

TAKIMIN HAVASINI BOZMAYALIM

Kadromuzdaki oyuncular, bizim oyuncularımız. Gelecek sezonun planlarından bahsedersem, takımın havası bozulur. Sezon sonunda detaylıca konuşacağımız zaman olacak zaten. Şu 4 maçlık süreci iyi yönetmeye bakıyoruz. Bu kötü sezondan dolayı hepimiz üzüldük, kızdık. Bir Fenerbahçe taraftarı olarak en çok yaralanan da benim. Fenerbahçe’nin menfaatleri, her şeyden önemlidir. Biz, sadece Fenerbahçe’nin yüksek menfaatlerini önemsiyoruz.