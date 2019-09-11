Ersun Yanal 2013-14 sezonunun fabrika ayarlarına dönüyor

HEDEF ERKEN TOP KAYBI YAPTIRMAK

Sarı-lacivertliler bu sezon oynadığı futbolla keyif veriyor ve bol gol pozisyona giriyor. Ersun Yanal'ın temel felsefesi ön alan baskısıyla rakibi baskı altında tutmak ve rakibi erken ve kolay top kaybına zorlamak.

YANAL SÜREKLİ PRES İSTİYOR

Ersun Yanal, maçlarda rakibin sürekli baskıyı hissetmesini istiyor. Bu da Fener taraftarını fazlasıyla mutlu ediyor.

ALANYASPOR MAÇI DERBİ GİBİ

F.Bahçe bu futbolun en güzel örneğini Trabzon maçının 20 dakikasında vermişti. Bu arada Alanya maçı için konuşan Yanal, "Rakibimiz maç başına 21 kez ceza sahasında buluşuyor. Derbi gibi bir maç bizi bekliyor" dedi.

ORTADA SAVAŞ VAR

Fenerbahçe orta sahasında Jailson, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Emre Belözoğlu, Tolgay, Ozan Tufan Mehmet Ekici, Alper Potuk olmak üzere tam 8 futbolcu forma savaşı veriyor. Yanal orta sahayı Emre ve Gustavo'ya emanet etmek istiyor. Bu ikilyi en çok zorlayacak 3 isim ise Jailson, Ozan ve Tolga Ciğerci olacak gibi görünüyor.

(Takvim)